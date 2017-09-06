أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

محكمة ألمانية: من حق حكومة ولاية برلين أن تروج لإغلاق مطار تيجل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محكمة ألمانية: من حق حكومة ولاية برلين أن تروج لإغلاق مطار تيجل

06:04 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

محكمة ألمانية: من حق حكومة ولاية برلين أن تروج لإغلاق مطار تيجل

برلين - (د ب أ): 

قضت المحكمة الإدارية، في العاصمة الألمانية برلين، بحق حكومة ولاية برلين في الترويج لإغلاق مطار تيجل القديم في برلين، من خلال حملة خطابات إلى 1.2 مليون منزل في الولاية.

ورفضت المحكمة بذلك دعوى عاجلة تقدم بها مؤيدون للمطار ضد حملة الخطابات.

وقالت المحكمة إن الدعوى مرفوضة شكلا ،بالإضافة إلى أنها غير مبررة موضوعا أيضا، حسبما أفادت المحكمة، اليوم الأربعاء.

وتقدر تكلفة حملة الخطابات بنحو 430 ألف يورو، وتتضمن مبررات لإغلاق مطار تيجل.

ووجدت مبادرة "برلين بحاجة لتيجل"، التي يقف وراءها الحزب الديمقراطي الحر، هذه الحملة غير متناسبة، ودفعت في دعواها بعدم تساوي الفرص بين مؤيدي المطار والداعين لإغلاقه.

وسيصبح باستطاعة سكان برلين، في الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، تقرير مصير المطار من خلال استفتاء شعبي غير ملزم قانونا. ويتزامن الاستفتاء مع اجراء الانتخابات العامة في ألمانيا.

وحسب الوضع القانوني الحالي، فسيتم إغلاق مطار تيجل بعد افتتاح مطار العاصمة الجديد.

ولا تسعى حكومة برلين، التي يشارك فيها الحزب الاشتراكي وحزب اليسار، لتغيير هذا الوضع. وكذلك لا تعتزم ولاية براندبورج و الاتحادية، اللتان تمتلكان المطار، الوقوف أمام خطط إغلاقه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترحيل إسلامي خطير أمنيا من ألمانيا إلى

    أخبار

  • شولتز يعد بإلغاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي حال فوزه ضد

    أخبار

  • جابريل يتهم بتأجيج الوضع في شبه الجزيرة الكورية

    أخبار

  • المستشارة ميركل تجسد برنامج حزبها لنيل ولاية رابعة

    أخبار

إعلان

c9027385ef.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال