محكمة ألمانية: من حق حكومة ولاية برلين أن تروج لإغلاق مطار تيجل

برلين - (د ب أ):

قضت المحكمة الإدارية، في العاصمة الألمانية برلين، بحق حكومة ولاية برلين في الترويج لإغلاق مطار تيجل القديم في برلين، من خلال حملة خطابات إلى 1.2 مليون منزل في الولاية.

ورفضت المحكمة بذلك دعوى عاجلة تقدم بها مؤيدون للمطار ضد حملة الخطابات.

وقالت المحكمة إن الدعوى مرفوضة شكلا ،بالإضافة إلى أنها غير مبررة موضوعا أيضا، حسبما أفادت المحكمة، اليوم الأربعاء.

وتقدر تكلفة حملة الخطابات بنحو 430 ألف يورو، وتتضمن مبررات لإغلاق مطار تيجل.

ووجدت مبادرة "برلين بحاجة لتيجل"، التي يقف وراءها الحزب الديمقراطي الحر، هذه الحملة غير متناسبة، ودفعت في دعواها بعدم تساوي الفرص بين مؤيدي المطار والداعين لإغلاقه.

وسيصبح باستطاعة سكان برلين، في الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، تقرير مصير المطار من خلال استفتاء شعبي غير ملزم قانونا. ويتزامن الاستفتاء مع اجراء الانتخابات العامة في ألمانيا.

وحسب الوضع القانوني الحالي، فسيتم إغلاق مطار تيجل بعد افتتاح مطار العاصمة الجديد.

ولا تسعى حكومة برلين، التي يشارك فيها الحزب الاشتراكي وحزب اليسار، لتغيير هذا الوضع. وكذلك لا تعتزم ولاية براندبورج و الحكومة الاتحادية، اللتان تمتلكان المطار، الوقوف أمام خطط إغلاقه.