أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل عاملين على يد مسلحين جنوب شرقي تركيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل عاملين على يد مسلحين جنوب شرقي تركيا

06:01 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

مقتل عاملين على يد مسلحين جنوب شرقي تركيا

الشرطة التركية

إسطنبول - (دب أ): 

تعرضت مجموعة من عمال إصلاح خطوط الكهرباء لهجوم فى جنوب شرق تركيا المضطرب، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، متهمة حزب العمال الكردستانى المحظور بالمسؤولية عن الهجوم.

وقع الهجوم فى محافظة هكارى، التي شهدت قتالا عنيفا فى العامين الماضيين منذ انهيار وقف إطلاق النار.

وهذا هو ثالث هجوم فى الأسابيع الأخيرة على عمال تابعين للحكومة فى جنوب شرق تركيا. وكان الهجومان السابقان، قد أسفرا عن مقتل خمسة أشخاص.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انقاذ حوالى 100 مهاجر معظمهم عراقيون قبالة جزيرة كريت اليونانية

    أخبار

  • هل بمقدور ميركل تحريك الاتحاد الأوروبي لسياسة جديدة تجاه تركيا؟

    أخبار

  • ميركل تعتزم طرح عدم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية

    أخبار

  • ميركل تدعو لموقف أوروبي موحد تجاه أردوغان

    أخبار

إعلان

aee5cdb355.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة