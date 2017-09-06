مقتل عاملين على يد مسلحين جنوب شرقي تركيا
مقتل عاملين على يد مسلحين جنوب شرقي تركيا
06:01 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
الشرطة التركية
إسطنبول - (دب أ):
تعرضت مجموعة من عمال إصلاح خطوط الكهرباء لهجوم فى جنوب شرق تركيا المضطرب، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، متهمة حزب العمال الكردستانى المحظور بالمسؤولية عن الهجوم.
وقع الهجوم فى محافظة هكارى، التي شهدت قتالا عنيفا فى العامين الماضيين منذ انهيار وقف إطلاق النار.
وهذا هو ثالث هجوم فى الأسابيع الأخيرة على عمال تابعين للحكومة فى جنوب شرق تركيا. وكان الهجومان السابقان، قد أسفرا عن مقتل خمسة أشخاص.
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