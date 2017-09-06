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الرئيس الألماني: على ألمانيا ضمان أمن اليهود

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مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني: على ألمانيا ضمان أمن اليهود

05:55 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

الرئيس الألماني: على ألمانيا ضمان أمن اليهود

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

ميونخ - (د ب أ):
أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على مسؤولية بلاده تجاه اليهود.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس النصب التذكاري للاعتداء على الفريق الأوليمبي الإسرائيلي عام 1972 في ميونخ.

وحذر شتاينماير من تكرار هذا الاعتداء، الذي أسفر عن 12 ضحية وقال: "نشارك نحن أيضا بشكل جسيم في هذه الكارثة حتى اليوم".

ويهدف هذا النصب التذكاري للتذكير بالرياضيين الإسرائيليين الأحد عشرة ،وضحايا الشرطة البافارية الذين اغتالهم مسلحون فلسطينيون قبل 45 عاما.

ورأى شتاينماير أن ألمانيا ملزمة أيضا، بسبب مسؤوليتها التاريخية جراء المحرقة النازية بحق اليهود، بالعمل على ضمان أمن اليهود والإسرائيليين، وقال: "لن تعود ألمانيا لنفسها بشكل تام، إلا إذا كان اليهود آمنين في ألمانيا بشكل تام، ويشعرون تماما أنهم في بيتهم".

وشدد شتاينماير على ضرورة أن يقبل الناس من الثقافات الأخرى ذلك وأضاف: "أن تكون ألمانيًا هو أن تنتمي لهذا البلد بكل مميزاته، ولكن أيضا بمسؤوليته التاريخية، إن دروس التاريخ الألماني التي لا رجعة فيها تسري على الجميع، لابد أن تسري على الجميع الذين يبحثون عن مستقبل في ألمانيا".

يشار إلى أن المحرقة (الهولوكوست) صنفت على أنها إبادة جماعية قٌتل فيها ما يقرب من ستة ملايين يهودي على يد النظام النازي لأدولف هتلر والمتعاونين معه.

 

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