توقيع 6 مذكرات تفاهم بين مصر وفيتنام

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار هانوى فى زيارة رسمية لفيتنام، حيث كان فى استقباله عدد من كبار المسئولين الفيتناميين والسفراء العرب والأفارقة المعتمدين لدى فيتنام.

استهل الرئيس برنامج الزيارة بوضع أكليل من الزهور على ضريح الزعيم الفيتنامى الراحل "هو تشى منه" والنصب التذكارى للشهداء الفيتناميين، ثم توجه إلى القصر الجمهورى في هانوى، حيث كان في استقباله تران داي كوانج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين، ثم عقد الرئيسان جلسة مباحثات ضمت وفدى البلدين.

رئيس فيتنام رحب بالسيسي، مشيراً إلى أن زيارته تكتسب أهمية خاصة فى ضوء أنها أول زيارة لرئيس مصرى لفيتنام منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1963، حيث كانت مصر من أولى الدول العربية التى تقيم علاقات دبلوماسية مع فيتنام.

وأشاد "داي كوانج" بدور مصر التاريخى به فى الدفاع عن قضايا الدول النامية، ومساندة حركات التحرر، وإنشاء حركة عدم الانحياز، كما أشاد بحكمة ودور القيادة السياسية المصرية، وما حققته من إنجازات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على صعيد ترسيخ أمن واستقرار مصر، واستعادة دورها الفاعل على الساحتين الاقليمية والدولية، فضلاً عن مواصلة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، وأكد أن زيارة السيسي ستعطى زخماً كبيراً لدفع العلاقات بين البلدين، والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في كافة المجالات لصالح الشعبين الصديقين.

ومن جانبه أعرب السيسي عن تقديره للرئيس الفيتنامى لحفاوة الاستقبال، مبيَّنًا حرص مصر على تطوير التعاون مع فيتنام فى المجالات المختلفة، بما يساهم فى تعميق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، ونوه بزيارة الزعيم الفيتنامى "هو تشى منه" مصر ثلاث مرات، كما أشاد بالإنجازات التنموية التى حققها الشعب الفيتنامى، مؤكداً تطلع مصر لتكثيف التعاون مع فيتنام والاستفادة من خبراتها فى ضوء النجاحات التى حققتها فى مجالات الصناعة والتجارة.

الرئيس استعرض خلال المباحثات برنامج التنمية الاقتصادية المستدامة الذي تطبقه الحكومة، وما يتضمنه من مشروعات وطنية كبرى وإجراءات تشريعية وإدارية تهدف إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، لاسيما فى ضوء توفر العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين. وقد أكد الرئيس الفيتنامى حرص بلاده على تطوير وزيادة التعاون مع مصر فى المجالات الاقتصادية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن حجم التعاون الاقتصادى بين البلدين لا يرقى إلى مستوى قدراتهما، وانه ينبغى العمل على زيادة حجم التبادل التجارى ليبلغ مليار دولار. وقد رحب السيد الرئيس بذلك مؤكداً على أهمية معالجة الخلل القائم فى الميزان التجارى بين البلدين.

المباحثات تناولت سُبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، من بينها تطوير التعاون فى النقل البحرى وصناعة السفن، والزراعة والاستزراع السمكى، وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن سبل تعزيز التواصل الشعبى والثقافي بين البلدين. كما أكد الجانبان أهمية العمل على زيادة الزيارات المتبادلة على كل المستويات، سواء الرسمية أو الشعبية، بما يساهم فى توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى سبل مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اتفق الجانبان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي لهذه الآفة التى باتت تهدد العالم بأكمله، فضلًا عن تبني منهج شامل لمكافحتها، لا يقتصر على التدابير الأمنية فقط، بل يتضمن أيضاً الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتنموية. وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق أهمية دور الأزهر الشريف فى إطار المواجهة الفكرية للإرهاب ونشر المبادئ الصحيحة للدين الإسلامى الذى يُعلى التسامح والاعتدال وقبول الآخر. كما أكد سيادته إدانته لأحداث العنف التى تشهدها ميانمار، مشيراً إلى أن استمرار تلك الأحداث يساعد على تغذية الإرهاب والفكر المتطرف، ومشدداً على ضرورة قيام الحكومات بالاضطلاع بمسئولياتها فى حماية حقوق الأقليات وتوفير الأمن لهم بما يساهم فى ترسيخ مبدأ المواطنة.

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمات التى يشهدها عدد من الدول في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين فى إطار المنظمات والمحافل الدولية.

وقد وجه الرئيس الدعوة لرئيس فيتنام لزيارة مصر، الذي رحب بها، مؤكداً تطلعه لتلبية الدعوة قريباً.

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وعقب انتهاء المباحثات شهد السيد الرئيس ورئيس فيتنام مراسم التوقيع على:

1) محضر الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين مصر وفيتنام.

2) مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة فرعية للتعاون الثنائى فى مجالات التجارة والصناعة.

3) مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين هيئتى الإذاعة فى البلدين.

4) مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الملاحة التجارية.

5) البرنامج التنفيذي للتعاون فى مجال السياحة للفترة 2017 - 2019.

6) البرنامج التنفيذي للتعاون فى مجال الثقافة للفترة 2017- 2021.

7) مذكرة تفاهم بشأن تشجيع الاستثمار.

8) مذكرة تفاهم التعاون في مجال الاستزراع السمكى.

9) مذكرة تفاهم في مجالات إنشاء وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية.