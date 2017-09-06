الصين «تضيء» مصر بـ 15 مليار دولار

التحرير

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تعتمد وزارة الكهرباء على استمرار استقرار الطاقة، بتطوير خطوط نقل الكهرباء، لاسيما خطوط الجهد الفائق للحد من الاختناقات بعدد من المحافظات، وفي مقدمتها محافظات الصعيد، وذلك بعد النجاح في توفير كميات إنتاج ضخمة من محطات الإنتاج، خلال الـ 3 أعوام الماضية، وهو ما تكشف عنه النشرة اليومية الصادرة عن مرفق الكهرباء، اذ يقدر فائض الإنتاج وهى" كميات الكهرباء التي تزيد عن حاجة المواطنين" بـ 7550 ميجاوات، وهو رقم يوازي 25% من الاستهلاك اليومي، في شدة الحرارة بفصل الصيف خلال شهري"يوليو واغسطس".



وتعول وزارة الكهرباء على تدعيم الشبكات من خلال الشركات الصينية، والتي لها سمعة كبيرة وجيدة في إنشاء خطوط النقل وتدعيم الشبكات على مستوى العالم، وعلى خلفية زيارة الرئيس السيسي للصين للمشاركة بقمة البريكس، وقعت وزارة الكهرباء ممثلة في الوزير الدكتور محمد شاكر، أمس الثلاثاء، عقد لتوسعة خطوط شبكة الكهرباء بمليار دولار مع الجانب الصيني.

660 مليون دولار لإنشاء خطوط جديدة

وفي هذا الصدد، قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الوزارة تعتمد في تدعيم شبكة الكهرباء على الجهود الفائقة 500 كيلوفولت، وهي الخطوط المسئولة على نقل الكهرباء المنتجة من المحطات مباشرةُ إلى محطات المحولات لتخفيض الجهد أكثر فأكثر حتى يصل إلى المنازل، على التكنولوجيا الصينية المتطورة في هذا المجال، حيث وقعت عقد مع شركة " استيت جريد" المتخصصة في مجال خطوط النقل.



وأضاف المصدر لـ"التحرير"، اليوم الأربعاء، أن التعاقد لتنفيذ مشروع بأطوال 1210 كيلو متر كمرحلة أولى، منوهًا بأن العمل لتنفيذ هذه الخطوط قارب على الإنتهاء، وقدرت القيمة المالية للمشروع بـ 660 مليون دولار.



وأضاف المصدر، أنه تم تدعيم خطوط شبكة النقل بالوجه القبلي بـ 426 كيلومتر، موزعة ما بين 176 كيلومتر بين أسيوط وسوهاج ، 180 كيلومتر بين سوهاج وشرق قنا ، و70 كيلومتر بين شرق قنا ونجع حمادى، بتكلفة إجمالية 4,187 مليار جنيه، للحد من معاناة الصعيد مع الانقطاعات والاختناقات في الشبكة.

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وأشار المصدر إلى أن توقيع اتفاقية، أمس الثلاثاء بين وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر والجانب الصيني، خلال مشاركته برفقة الرئيس السيسي بقمة البريكس، بقيمة مليار دولار، لتدعيم شبكات الكهرباء ، بهدف تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع دعم خطوط نقل الكهرباء.

2.7 مليار دولار لإنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط

بدوره، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، إنه في مقدمة مشاريع الطاقة الكهربائية التي تنفذها شركات صينية بمصر، هو مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة لإنتاج 2400 ميجاوات، لتكون أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الضخ والتخزين.



وأضاف حمزة لـ"التحرير"، أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة "سينوهيدرو" الصينية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس 2015، بهدف تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، والاعتماد على تخزين الطاقة.



وأكد أنه تم التعاقد في يونيو الماضي مع استشاري فرنسي"أرتيليا" بقيمة 250 مليون جنيه مصري، لتقييم المشروع من الناحية الفنية والمالية، وجاري التحليل الفني والمالي للشركة الصينية المنفذة للمشروع من خلال الاستشاري الفرنسي.



10 مليار دولار لإنتاج 6 ألاف ميجاوات من الفحم



وفيما يخص توجه الجانب الصيني نحو إنتاج الكهرباء من الفحم، أفاد حمزة بأن الوزارة تستهدف إنتاج 6 الاف ميجاوات من الفحم بمنطقة الحمراوين بساحل البحر الأحمر، لافتًا إلى أن الوزارة تلقت عروض من 3 تحالفات لإنتاج الكهرباء بالفحم منهم تحالف صيني.



وأوضح المتحدث الرسمي للكهرباء، أن التحالفات الثلاثة مقسمة ما بين "يابانى – صينى – Ge"، وتم التعاقد مع الاستشارى تركتيل البلجيكى لتقديم الأعمال الاستشارية للمشروع.



وأكد حمزة على أن القيمة المالية لمشروع إنتاج 6 الاف ميجاوات من الفحم تقدر بـ 10 مليار دولار، منوهًا بأن العروض المقدمة من الثلاثة تحالفات يتم الآن تقيمها واختيار الأفضل من حيث الكفاءة والسعر، من قبل الاستشاري للتعاقد معه.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، أن المشروع سيتم تنفيذه بنظام EBC+finance، حيث تكون الشركة المنفذة للمشروع هي المسؤولة عن تدبير الأموال، وعقب الإنتهاء من المشروع ومرور فترة السماح المتفق عليها، تقوم وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة بدفع تكلفة المحطة على أقساط.



1.7 مليار دولار لتركيب 10 مليون عداد ذكي



بينما تأتي رابع المجالات التي تسعى الشركات الصينية للدخول فيها، بقوة وهو مجال العدادات الذكية، حيث تقدمت شركتي" huawei- ZTE" من الصين لتركيب 10 مليون عداد ذكي، بقيمة 1.7 مليار دولار، وفقًا لما أكده مصدر بالشركة القابضة للكهرباء.



ونوه المصدر بأن الوزارة تضع وفقًا لخطتها تغيير 30 مليون عداد من عادي لذكي، ولتكون البداية " تجريبيًا" بمدينة 6 أكتوبر بتجربة 250 ألف عداد، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء تلقت 9 عروض من شركات " أجنبية وصينية ومصرية"، وجاري تقييم العروض لاختيار الأفضل من خلال استشاري عالمي.



وبذلك تكون إجمالي العروض المقدمة أو المشاريع المقدمة من جانب الشركات الصينية لتدعيم شبكة الكهرباء المصرية، من خلال محطة الفحم أو خطوط تدعيم الشبكة أو محطة الضخ والتخزين أو العدادات الذكية تقدر بقرابة الـ 15 مليار دولار.