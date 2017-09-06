السيسي: مصر وفيتنام تجمعهما علاقات تاريخية فرضتها ظروف الدولتين

هانوي- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر وفيتنام دولتان تجمعهما علاقات تاريخية متميزة فرضتها الظروف المتشابهة للدولتين.

وقال السيسي في كلمة له خلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفيتنامي على شرف الرئيس السيسي والوفد المرافق له-، أن العلاقات الوطيدة بين مصر وفيتنام تمتد إلى ما قبل تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما .

وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مأدبة العشاء:

أود أن أعرب عن خالص تقديري لما لقيناه من حفاوة الاستقبال والترحاب والاجواء الايجابية التي سادت هذه الزيارة لبلدكم الصديق ولما يعكسه ذلك من تميز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين بلدينا وشعبينا ونعتز بها كثيرًا.

إن مصر وفيتنام دولتان تجمعهما علاقات تاريخية متميزة فرضتها الظروف المتشابهة للدولتين كلا في محيطها الاقليمي وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزعيم الراحل "هوتش مينا" زار مصر ثلاث مرات قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1963 حيث تأسست الصداقة التاريخية بينه وبين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبين بلدينا وشعبينا وهي ما كانت موضعا لاحتفاء الشعراء المصريين في قصائدهم بالاحترام والتقدير.

واليوم بعد مرور سنوات وعقود فإنني أود أن أسجل الإعجاب بما رأيته في فيتنام وما حققته من تقدم اقتصادي وتطور صناعي وتجاري، إن التجربة الفيتنامية في التنمية والتحديث تعكس ما يتميز به الشعب الفيتنامي من إرادة صلبة وقدرة على العمل والانجاز.