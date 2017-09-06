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سفير مصر بأستراليا: الكنيسة القبطية نيل آخر في مصرنا الحبيبة

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مصراوي Masrawy

سفير بأستراليا: الكنيسة القبطية نيل آخر في مصرنا الحبيبة

05:30 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

سفير مصر بأستراليا: الكنيسة القبطية نيل آخر في مصرنا الحبيبة

البابا تواضروس يلتقي بالسفير المصري في مقر السفارة

كانبرا- أ ش أ:

قال السفير محمد خيرت سفير مصر بالعاصمة الأسترالية كانبرَّا، إن الكنيسة القبطية تعتبر نيل آخر في مصرنا الحبيبة.

وأعرب السفير خيرت عن ترحيبه بزيارة البابا تواضروس لاستراليا التي تعد الأولى به منذ تنصيبه بطريركا في ٢٠١٢.

جاء ذلك خلال حفل العشاء الذي أقيم بمقر السفارة المصرية بكانبرَّا على شرف البابا تواضروس الذي زار السفارة المصرية في وقت سابق اليوم الأربعاء.

حضر الحفل لفيف من السفراء وعدد من أعضاء البرلمان الأسترالي وبعض السياسيين إلى جانب الوفد المرافق لقداسة البابا.

وفي ختام الحفل قدم البابا تواضروس هدايا تذكارية لجميع الحضور، داعيًا إياهم لزيارة مصر.

كان قداسة البابا قد وصل إلى العاصمة الأسترالية كانبرَّا أمس قادمًا من سيدني في زيارة لإيبارشية ملبورن في إطار جولته الرعوية الحالية لأستراليا​.

هذا المحتوى من

Asha

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