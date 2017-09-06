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​بالصور- الرئيس الفيتنامي يقيم مأدبة عشاء على شرف السيسي

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مصراوي Masrawy

​بالصور- الرئيس الفيتنامي يقيم مأدبة عشاء على شرف

05:26 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

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وزير الري: قانون الموارد المائية

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وزير الري: قانون الموارد المائية "ضرورة" لمواجهة زيادة السكان

القاهرة- مصراوي:

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها الرئيس الفيتنامي على شرف الأول بمناسبة زيارته لهانوي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الفيتنامي ألقى كلمة أعرب خلالها عن سعادته وترحيبه بلقاء الرئيس في أول زيارة له لفيتنام، منوهاً إلى ما يكنه الشعب الفيتنامي من تقدير واحترام للشعب المصري وما يربطهما من أواصر صداقة تاريخية.

كما أعرب عن أطيب تمنياته لمصر بتحقيق مزيد من التقدم والإنجازات، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز العلاقات المشتركة.

ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال والأجواء الإيجابية التي تشهدها الزيارة، وما يعكسه ذلك من تميز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والفيتنامي، مؤكداً حرص على تطوير التعاون مع فيتنام بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين.

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