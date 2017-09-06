الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالتجديد لعباس شومان وكيلًا للأزهر

القاهرة - مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 422 لسنة ٢٠١٧ بالتجديد الدكتور عباس شومان وكيلًا للأزهر الشريف.

كان الدكتور عباس شومان قد عُيِّنَ وكيلًا للأزهر الشريف في 2/9/2013 بقرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور رقم 571 لسنة 2013م، وذلك بناءً على اختيار الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب.