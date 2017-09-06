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مصدر أمني يكشف سر العثور على عظام وجماجم بأسيوط

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني يكشف سر العثور على عظام وجماجم بأسيوط

05:06 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

مصدر أمني يكشف سر العثور على عظام وجماجم بأسيوط

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

كشف مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية سر العثور على جماجم وعظام بشرية داخل إحدى قرى مركز القوصية بمحافظة أسيوط قائلاً إن بعضها يعود لـ 70 عاماً مضت.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أهالي قرية مير التابعة لمركز القوصية شرعوا في تنظيف بعض مدافن الصدقة التي كان يُدفن فيها الغرباء ومن لا ينتمون إلى عائلات البلدة.

وأوضح المصدر أنه تم العثور على أشلاء لمتوفيين داخل أكفان قماشيه، نافياً العثور على جثث كاملة.

وأكد اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النيابة العامة تتولى التحقيق بالكامل في تلك الواقعة وصرحت بدفن الاشلاء مرة أخرى.

ونفى مدير الأمن وجود شبهة جنائية وراء تلك الاشلاء، مؤكداً أنه تم العثور عليها بمقابر الصدقة المجاورة لمقابر عائلات القرية الرئيسية.

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