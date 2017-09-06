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القبض على 3 عاطلين بحيازتهم أسلحة نارية بدون تراخيص بالشرقية

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مصراوي Masrawy

القبض على 3 عاطلين بحيازتهم أسلحة نارية بدون تراخيص بالشرقية

04:59 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

القبض على 3 عاطلين بحيازتهم أسلحة نارية بدون تراخيص بالشرقية

المتهمين

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على 3 عاطلين؛ بحيازتهم أسلحة نارية بدون تراخيص بناحية قرية "بندف" التابعة لدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد شهاب فوزين مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود معلومات عن حيازة كلًا من "عبدالله. ع. م. ح" 20 عامًا، و"محمد. ز. ز. م" 19 عامًا، و"عصام. م. ح. إ" 28 عامًا، عاطلين، ومُقيمين بدائرة المركز، أسلحة نارية بدون تراخيص.

وضبط المتهمين حال تواجدهم في منطقة "المقابر" بقرية "بندف" وبحيازتهم بندقية خرطوش وفرد خرطوش وطبنجة، و7 طلقات مُختلفة الأعيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 35950 جنح منيا القمح لسنة 2017، وجار العرض على النيابة العامة.

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