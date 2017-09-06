مجلس الوزراء يوافق على انضمام مصر للاتفاق الدولي لـ"زيت الزيتون"

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع تعديل اتفاقية التزام منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي إيست بحرية كوربوريشن "ال دي سي"، لضم مساحة حوالي3667 كم2، في ضوء ما تضمه من فرص واعدة تتمثل في احتياطيات بترولية يمكن استكشافها وتنميتها ووضعها على الانتاج في زمن قياسي يكون له أثر ايجابي على الاقتصاد القومي.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون لعام 2015، والذي تم اعتماده في جنيف بتاريخ 9/10/2015، ليحل محل الاتفاق السابق الذي تم اقراره عام 2005.

ويتم تطبيق أحكام هذا الاتفاق الدولي من خلال "المجلس الدولي للزيوت" والذي يضم في عضويته الدول المنتجة لحوالي 98% من الزيتون في العالم، ويدعم الكثير من المشاريع المرتبطة بالزيتون مالياً وفنياً وتسهيل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء.

وتتمثل أهم أهداف الاتفاق في مجال توحيد المعايير والبحوث في تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية والكيمائية والمذاقية لزيت الزيتون لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيوت وخصائصها وجودتها، وفي مجال زراعة الزيتون وتكنولوجيا زيت الزيتون يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون التقني والبحث والتطوير في قطاع الزيوت والقيام بأنشطة تهدف إلى تحديد المصادر الجينية لأشجار الزيتون وإلى صونها والاستفادة منها.