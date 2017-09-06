دي ميستورا يعلن قرب تحرير دير الزور السورية من تنظيم داعش

جنيف- (دب ا):

أعلن ستافان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا اليوم، الأربعاء، أن تحرير مدينة دير الزور السورية من قبضة متشددي تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" أصبح وشيكا.

وحول الوضع فى دير الزور قال دي ميستورا "إنها مسألة ساعات قليلة"وكانت القوات السورية قد وصلت إلى المدينة أمس الثلاثاء.

وأضاف أن التحرير الكامل للرقة، العاصمة الفعلية لتنظيم داعش فى سوريا، يمكن أن يتحقق خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

وأوضح دى ميستورا أنه فى الوقت الذي يمكن فيه الحاق الهزيمة قريبا بتنظيم داعش، فإن قوات الحكومة السورية والمعارضة يجب عليها الآن الاستعداد لبدء مباحثات سلام حقيقية.