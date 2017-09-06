غرفة عمليات «المصرية للاتصالات» تسابق الزمن لإعادة الإنترنت للمهندسين (صور)

التحرير

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في الوقت الذي اجتمع غالبية المصريون بالأمس لمشاهدة مباراة مصر وأوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، اجتمع آخرون على سرقة الكابلات النحاسية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات في منطقة الدقي.

وبسبب الحادثة بات ما يقرب من 1000 عميل لدى الشركة المصرية للاتصالات بدون خدمات انترنت أرضي أو تليفون أرضي منذ ما يقرب من العاشرة مساء أمس الثلاثاء وحتى ظهر، وذلك نتيجة سرقة 3 كابلات نحاسية رئيسية من الكابينة الموجودة في ميدان علاء الدين، المقابل لنادي الصيد مباشرة، وهي الكابينة المغذية لعدة مناطق بالمهندسين والدقي.

في تلك المناطق العديد من مؤسسات الأعمال والبنوك وشركات الصرافة وشركات التداول للأوراق المالية، وهو الأمر الذي أدى لتوقف هذه المؤسسات عن العمل طوال فترة الانقطاع التي استمرت حتى ظهر اليوم.

وعلى الفور شكلت الشركة المصرية للاتصالات فريق عمل يضم نحو 15 فنيا ومهندسين بقيادة المهندس رفعت جنيدي نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق والموارد البشرية بالشركة، والمهندس أحمد عباس رئيس تشغيل منطقة المهندسين، لإعادة تشغيل المؤسسات التي توقفت عن العمل نتيجة العطل.



وقامت الشركة بتحرير محضر بسرقة الكابلات خاصة وأنها جاءت في وسط الكبرى، وهو أمر نادر حدوثه ودائما ماكانت الشركة تتعرض لسرقة كابلاتها في المناطق المتطرفه عن القاهرة والقرى والنجوع.

وبدورها رافقت «التحرير» فريق عمل المصرية للاتصالات في موقع الكابينة التي شهدت واقعة السرقة، ورصدت فنيين يتعاملون مع شبكة معقدة من آلاف الأسلاك، يصعب على أي شخص التعامل معها سوى الفنيون المتخصصون بالشركة المصرية للاتصالات.

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وأوضحت مصادر مسؤولة بالمصرية للاتصالات فضلت عدم ذكر اسمها، أن الشركة كانت تتعرض لسرقة كابلاتها النحاسية منذ قيام الثورة بشكل كبير جداً أدى إلى خسائر ما يزيد عن 100 مليون جنيه خلال عدة سنوات، موضحاً أن ارتفاع قيمة النحاس جعله مطمع للصوص، خاصة وأن نوعية النحاس المستخدمة في كابلات المصرية للاتصالات نقيه جدا وتستخدم في صناعة الذهب ويبلغ سعر المتر منها نحو 500 جنيه.

وأضاف المصدر أن الشركة منذ عدة سنوات تقوم على عملية إحلال للكابلات النحاسية بأخرى من كابلات الألياف الضوئية" فايبر اوبتكس" وذلك مواكبة للتكنولوجيا الحديثه في خدمات الانترنت الأرضي، بالاضافة إلى أن تكلفة الألياف الضوئية أقل بكثير من الكابلات النحاسية، حيث يبلغ سعر المتر 12 جنيه فقط، فضلا عن كونه أسرع في نقل الخدمة عن النحاس.

وتابع المصدر أن خطة المصرية للاتصالات في إحلال الكابلات النحاسية بأخرى ألياف ضوئية بلغت نحو 52 % من إجمالي الشبكة التي تغطيها الشركة على مستوى الجمهورية، وأن الخطة مستمرة لإزالة كافة الكابلات النحاسية تماماً.