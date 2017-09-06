الحريري يُعلن حدادًا وطنيًا الجمعة على أرواح شهداء الجيش اللبناني

بيروت- (د ب أ):

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأربعاء مذكرة رسمية، قضت بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في لبنان يوم الجمعة المقبل حدادا على أرواح شهداء الجيش.

وجاء في المذكرة "يعلن الحداد الوطني على أرواح شهداء الجيش الابرار الذين سقطوا في معركة الكرامة - فجر الجرود، وكذلك على أرواح العسكريين الشهداء الذين استشهدوا في وقت سابق واعلن رسميا على استشهادهم لذلك".

وقالت المذكرة أيضا: "تنكس الاعلام على جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وعلى جميع السفارات اللبنانية في الخارج".

من جهة ثانية، أكد الحريري خلاله لقائه أهالي وذوي العسكريين الشهداء في السراي الحكومي، بعد ظهر اليوم، بحسب مصدر رسمي لبناني"نحن نشعر بمعاناتكم ومدى الظلم اللاحق بكم، كلنا تأثرنا بجريمة الخطف وبذلنا كل ما بوسعنا لتحرير العسكريين المخطوفين، وقد نجحنا في تحرير من كان منهم لدى النصرة، ولكن لم يكن باستطاعتنا تحرير المختطفين لدى تنظيم داعش الارهابي الذي ارتكب هذه الجريمة".

وقال الناطق باسم أهالي العسكريين، حسين يوسف بعد لقائهم الرئيس الحريري إن " قضية العسكريين أمانة في عنق الرئيس الحريري، ولن نتنازل عن حق إعدام القتلة، ونأمل أن يصدر حكم إعدام في حق كل من أذى عسكريا"، مُطالبًا "بملاحقة من تواطأ وقتل العسكريين".

يذكر أن عدد العسكريين الذين كانوا في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي هم عشرة، موزعين على الشكل الآتي : 9 خطفوا وآخر ضل طريقه بآليته اثناء المعارك واستشهد، وأحد المخطوفين التحق بالإرهابيين، إضافة الى جثمان الشهيد في الجيش اللبناني عباس مدلج الذي كان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن في العام 2014 إعدامه .

وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون قد أبلغ اليوم الأربعاء أهالي العسكريين الذين خطفهم داعش منذ العام 2014، بأن نتائج فحوص الحمض النووي أثبتت أن الجثامين التي تم العثور عليها في نهاية أغسطس الماضي في جرود عرسال تعود لأبنائهم.