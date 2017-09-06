"شركات السياحة": زيادة الحركة الوافدة 170% "مؤشر جيد".. ويجب استغلال زيارة الرئيس للصين

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر، إن زيادة حجم الحركة الوافدة من السوق الألماني والأوكراني تعد تطورًا جيدًا بالنسبة للحركة الوافد، لافتًا إلى أن ما نشر عبر وكالة رويترز للأنباء بشأن زيادة الإيرادات بنسبة 170% مؤشرًا جيدًا على بدء التحسن مقارنةً بـالعام الماضي.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن العمل على تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج عبر حملات العلاقات العامة، واستغلال الأخبار الإيجابية التي ترتبط بمصر كدولة وليس مقصدًا سياحياً فقط، من أهم أساليب الرد على أي أخبار سلبية من خلال نشر المحاور الإيجابية.

ولفت عبد العال، إلى ضرورة إعادة النظر في البنية الأساسية لقطاع السياحة المصري، والتي أصبحت في حاجة ملحة إلى صيانة وتمويل من جانب القطاع المصرفي حتى تكون جاهزة في حال عودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر، أن السوق الصيني هو سوق يعشق السياحة الثقافية خاصةً الحضارة الفرعونية القديمة، وكذلك يعشق زيارة القاهرة، وبالتالي نحتاج إلى إعادة النظر في بعض الملفات المتعلقة بفتح خطوط طيران عارض بين مدن جنوب الصعيد والمدن الصينية، بالأخص بعد توقف إحدى شركات الطيران التي كانت تحصل على نصيب كبير من نقل حركة السياحة من الصين إلى مصر.

وأشار عضو الجمعية العمومية، إلى أن زيارة الرئيس السيسي للصين حظيت بتغطية إعلامية مهمة في الصين نحتاج إلى استغلالها بشكلٍ فعال في إطار تحسين الصورة الذهنية بالخارج وجذب المزيد من الحركة في ظل التطور الإيجابي للعلاقات السياسية بين البلدين.

ومن جانبه، قال أشرف وحيد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن حجم الزيادة في أعدد السائحين لا يعود فقط إلى السوق الألماني والأوكراني، ولكن للسوق العربي أيضًا، مؤكدًا أنه كان له مساهمة جيدة في حجم الحركة الوافد إلى المقاصد السياحية المصرية خاصةً من لبنان والأردن.

وأضاف وحيد، أن السائح العربي يقضي عدد ليالي سياحية تتراوح بين 7-9 ليال، كما أن نسبة إنفاق السائح العربي مرتفعة، متوقعًا أن يرتفع حجم حركة السياحة العربية الوافد إلى مصر في حال تفعيل منح التأشيرة في المنافذ للمقيمين في الخليج لدى وصولهم مصر.