أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ايران: التهديدات الأمريكية لكوريا الشمالية خطر على العالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ايران: التهديدات الأمريكية لكوريا الشمالية خطر على العالم

04:33 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

ايران: التهديدات الأمريكية لكوريا الشمالية خطر على العالم

صورة وزعتها وكالة الانباء الكورية الشمالية في 26 آ

(أ ف ب):

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، ان التهديدات الأمريكية دفعت بكوريا الشمالية لإجراء التجربة النووية، واصفًا تلك التهديدات بأنها "لعبة خطيرة على العالم باسره".

وقال روحاني في كلمة أمام حكومته بثها التلفزيون الرسمي "لماذا اختارت حاليا هذا الطريق الذي يقلق الناس في شرق آسيا؟ انه بسبب التهديدات لكيان كوريا الشمالية"

وأضاف "هل يستطيع احد المزاح حول الأسلحة الذرية؟ عندما تملك دولة ما سلاحا نوويا، يصبح تهديد تلك الدولة لعبة خطيرة على العالم بأسره".

وتابع "نعتقد ان هذه المسألة يجب حلها بالمفاوضات والحوار".

أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية سادسة، الأحد الماضي، قالت إنها لقنبلة هيدروجينية يمكن تركيبها على صاروخ، مما دفع الولايات المتحدة لاتهام الدولة المعزولة بـ"استجداء الحرب".

وقال روحاني ان على المسؤولين الأمريكيين تخفيف حدة خطابهم.

وقال "دعوهم وشأنهم. لا تهددوا كوريا الشمالية بهذا الشكل وسوف تنصرف لحياتها وحياة شعبها".

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصين تعترض مجددا على نشر الدرع الصاروخي "ثاد" بشبه الجزيرة الكورية

    أخبار

  • العلاقات بين وكوريا الشمالية: مصالح مع ناصر ومبارك..وإدانة في

    أخبار

  • بوتين: لن تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية

    أخبار

  • قوة قنبلة بيونجيانج تُبخّر التقديرات الأولية

    أخبار

إعلان

2e891ffd1b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017