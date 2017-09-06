ايران: التهديدات الأمريكية لكوريا الشمالية خطر على العالم

صورة وزعتها وكالة الانباء الكورية الشمالية في 26 آ

(أ ف ب):

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، ان التهديدات الأمريكية دفعت بكوريا الشمالية لإجراء التجربة النووية، واصفًا تلك التهديدات بأنها "لعبة خطيرة على العالم باسره".

وقال روحاني في كلمة أمام حكومته بثها التلفزيون الرسمي "لماذا اختارت كوريا الشمالية حاليا هذا الطريق الذي يقلق الناس في شرق آسيا؟ انه بسبب التهديدات لكيان كوريا الشمالية"

وأضاف "هل يستطيع احد المزاح حول الأسلحة الذرية؟ عندما تملك دولة ما سلاحا نوويا، يصبح تهديد تلك الدولة لعبة خطيرة على العالم بأسره".

وتابع "نعتقد ان هذه المسألة يجب حلها بالمفاوضات والحوار".

أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية سادسة، الأحد الماضي، قالت إنها لقنبلة هيدروجينية يمكن تركيبها على صاروخ، مما دفع الولايات المتحدة لاتهام الدولة المعزولة بـ"استجداء الحرب".

وقال روحاني ان على المسؤولين الأمريكيين تخفيف حدة خطابهم.

وقال "دعوهم وشأنهم. لا تهددوا كوريا الشمالية بهذا الشكل وسوف تنصرف لحياتها وحياة شعبها".