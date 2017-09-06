أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزيرة فرنسية تعلن أن الأضرار المادية الناتجة عن إعصار ايرما كبيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزيرة فرنسية تعلن أن الأضرار المادية الناتجة عن إعصار ايرما كبيرة

04:26 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

وزيرة فرنسية تعلن أن الأضرار المادية الناتجة عن إعصار ايرما كبيرة

متاجر ومساكن في سان بارتلمي بجرز غوادلوب الفرنسية،

(أ ف ب):

أعلنت وزيرة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، أنيك جيراردان، أن الأضرار المادية التي تسبب بها الإعصار ايرما، الذي ضرب الأربعاء جزيرتي سان مارتان الفرنسية الهولندية وسان بارتيليمي الفرنسية، تبدو "كبيرة".

وأشارت جيراردان، لدى خروجها من اجتماع لمجلس الوزراء في باريس، إلى أن هناك "سقوف منازل منهارة" جراء الاعصار الذي بلغ الدرجة الخامسة وهي الأشدّ.

وشقّ الإعصار ايرما طريقه في وقت مبكر، الأربعاء، إلى منطقة الكاريبي عندما وصل إلى جزيرة باربودا مصحوبا برياح عاتية تبلغ سرعتها 295 كلم في الساعة، بحسب المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير.

ورفعت السلطات الفرنسية مستوى التأهب في الجزيرتين، صباح الأربعاء، إلى البنفسجي، الذي يفرض عزل السكان الكامل بسبب خطر الإعصار المؤكد.

وستغلق المدارس والادارات الرسمية أبوابها في هاتين الجزيرتين، فيما بدأ السكان بالتمون بالمياه والمواد الغذائية والبطاريات.

ويتجه الاعصار إلى الجزر العذراء البريطانية ومن المتوقع أن يبلغ مساء الأربعاء بورتوركيو الأمريكية التي تعد 3,5 مليون نسمة.

ويعتبر الإعصار ايرما، الذي يتقدم بسرعة 24 كلم في الساعة، أشدّ من الاعصار لويس الذي ضرب جزيرة سان مارتان عام 1995 أو حتى هوغو الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا في غوادولوب عام 1989، كما أنه أقوى من الأعصار هارفي الذي ضرب تكساس ولويزيانا في الآونة الأخيرة والذي أدى الى مقتل 42 شخصا.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إعصار إرما يتحرك بعنف فوق جزيرة باربودا في الكاريبي في طريقه لفلوريدا

    أخبار

  • حاكم تكساس: تكلفة إعادة الإعمار بعد إعصار هارفي قد تصل إلى 180 مليار

    أخبار

  • تظاهر عشرات المتضررين من إعصار هارفي احتجاجا على بطء الإجراءات الحكومية

    أخبار

  • في غياب التأمين.. المنكوبون بسبب الإعصار هارفي يلتفتون إلى الدولة

    أخبار

إعلان

fe35fddcb3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة