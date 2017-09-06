وزيرة فرنسية تعلن أن الأضرار المادية الناتجة عن إعصار ايرما كبيرة

(أ ف ب):

أعلنت وزيرة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، أنيك جيراردان، أن الأضرار المادية التي تسبب بها الإعصار ايرما، الذي ضرب الأربعاء جزيرتي سان مارتان الفرنسية الهولندية وسان بارتيليمي الفرنسية، تبدو "كبيرة".

وأشارت جيراردان، لدى خروجها من اجتماع لمجلس الوزراء في باريس، إلى أن هناك "سقوف منازل منهارة" جراء الاعصار الذي بلغ الدرجة الخامسة وهي الأشدّ.

وشقّ الإعصار ايرما طريقه في وقت مبكر، الأربعاء، إلى منطقة الكاريبي عندما وصل إلى جزيرة باربودا مصحوبا برياح عاتية تبلغ سرعتها 295 كلم في الساعة، بحسب المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير.

ورفعت السلطات الفرنسية مستوى التأهب في الجزيرتين، صباح الأربعاء، إلى البنفسجي، الذي يفرض عزل السكان الكامل بسبب خطر الإعصار المؤكد.

وستغلق المدارس والادارات الرسمية أبوابها في هاتين الجزيرتين، فيما بدأ السكان بالتمون بالمياه والمواد الغذائية والبطاريات.

ويتجه الاعصار إلى الجزر العذراء البريطانية ومن المتوقع أن يبلغ مساء الأربعاء بورتوركيو الأمريكية التي تعد 3,5 مليون نسمة.

ويعتبر الإعصار ايرما، الذي يتقدم بسرعة 24 كلم في الساعة، أشدّ من الاعصار لويس الذي ضرب جزيرة سان مارتان عام 1995 أو حتى هوغو الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا في غوادولوب عام 1989، كما أنه أقوى من الأعصار هارفي الذي ضرب تكساس ولويزيانا في الآونة الأخيرة والذي أدى الى مقتل 42 شخصا.