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العثور على مواد تدخل في تصنيع متفجرات في باريس

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مصراوي Masrawy

العثور على مواد تدخل في تصنيع متفجرات في باريس

04:22 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

العثور على مواد تدخل في تصنيع متفجرات في باريس

ارشيفية

باريس- (د ب أ):

عثرت سلطات الأمن الفرنسية على مواد تدخل في تصنيع المتفجرات خلال حملة لمكافحة الإرهاب على أحد المنازل جنوبي العاصمة باريس.

وذكرت وكالة فرانس برس (ا.ف.ب) اليوم، الأربعاء، استنادا إلى مصادر قضائية، أنه تم القبض على رجلين خلال الحملة.

وفتح الادعاء العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب تحقيقات في القضية.

ومن بين المواد التي عثر عليها المحققون خلال الحملة أسطوانات غاز.

وشنت السلطات الحملة بناء على بلاغ من رجل يعمل في المبنى الذي توجد به الشقة.

ولم تتضح بعد الخلفيات وراء هذه الضبطية.

يذكر أن فرنسا كانت هدفا لسلسلة من الهجمات الإرهابية خلال العامين ونصف الماضيين. وأودت تلك الهجمات بحياة نحو 240 شخصا.

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