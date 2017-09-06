اردوغان ينتقد أووربا وسط توترات مع الاتحاد الأوروبي

اسطنبول- (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن أوروبا "تنجرف" إلى الوراء إلى المناخ السياسي الذي كان موجودا قبل الحرب العالمية الثانية ، وذلك وسط شكوك في أوروبا حول استمرار المفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وقال إردوغان في أنقرة: "لا أقول إنكم نازيون، أو إنكم فاشيون . إنني أوصف الحالة ... هذه الحالة نازية ، هذه الحالة فاشية"، وذلك في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأضاف: "خلال الحملات الانتخابية، كنتم في سباق لاستحقاق هذا اللقب". وكان أردوغان قد استخدم هذه العبارات في وقت سابق هذا العام بعد أن منعت بعض المدن الأوروبية وزراء أتراك من عمل حملات بها للحشد لاستفتاء مثير للجدل حول توسيع السلطات الرئاسية.

وجاءت التعليقات الأحدث وسط توترات بين ألمانيا وتركيا، حيث تقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها سوف تستغل قمة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل لإثارة قضية وقف المفاوضات الخاصة بعضوية أنقرة في التكتل الذي يتخذ من بروكسل مقرا له.

ودعا إردوغان الاتحاد الأوروبي إلى قبول تركيا بمنحها "العضوية الكاملة" والحفاظ على تعهداته بموجب اتفاق الهجرة الذي أبرم بين الجانبين العام الماضي، أو أن يقول التكتل لأنقرة إنه لم يعد يرغب في انضمامها.

وقال إردوغان: "إذا لم يكن بإمكانكم تحمل العلاقة الراهنة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فلتذهبوا وتقولوا هذا بصدق وتفعلوا اللازم".

وأكد أن تركيا لا تزال تنظر إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على أنه هدف استراتيجي، وقال إن أنقرة قد فعلت ما هو مطلوب.

ويتزايد قلق العديد من الدول الأوروبية إزاء حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في تركيا.