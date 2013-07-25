أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تفشى حمى الببغاء فى السويد

Google+ Print
تفشى حمى الببغاء فى السويد تفشى حمى الببغاء فى السويد

تفشت حمى الببغاء فى السويد بعدما نقل رجل توفى بحمى الببغاء فى جنوب السويد هذا المرض النادر إلى ثمانية أشخاص على الأقل، على الرغم من تأكيد الخبراء بأن انتقال المرض بين البشر غير شائع تماما.

وكان الرجل /75 عاما/ قد توفى فى مدينة /كرونوبيرج/ فى مارس الماضى من حمى الببغاء، وسرعان ما انتشر المرض بين الناس الذين كانوا بالقرب منه خلال مرضه ومن بينهم أفراد الرعاية الطبية.

وقال الطبيب فى المعهد السويدى لمكافحة الأمراض المعدية لوكالة الأنباء السويدية إن هذا الشخص كان مريضا جدا وحالته خطيرة وكانت العدوى لا تزال غير شائعة بالمرة، مؤكدا أن انتقال حمى الببغاء بين البشر أمر نادر الحدوث تماما، مع وجود حالة واحدة فقط سجلت سابقا فى أسكتلندا، وعادة ما ينتقل المرض فقط بين الطيور.

وتتشابه أعراض المرض مع مرض الالتهاب الرئوى وتتخلص فى حمى مرتفعة وإسهال وصداع شديد، ومع ذلك فإن الغالبية الكبيرة من المرضى ينجون من المرض وعادة ما يتم تسجيل ما بين خمسة إلى عشر حالات مرضية فى السويد كل عام.

وينتقل المرض من خلال الاختلاط بالطيور وأعشاشها أومخلفاتها، وينصح المعهد السويدى أى شخص يتصل بالطيور أو مخلفاتها بضرورة غسل الأيدى جيدا، وعادة ما ينتشر المرض من جانب الببغاوات وكذلك الحمام والدجاج والبط وطيور النورس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365