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نتانياهو يكشف عن وجود تعاون سري مع دول عربية

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مصراوي Masrawy

نتانياهو يكشف عن وجود تعاون سري مع دول عربية

03:56 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

نتانياهو يكشف عن وجود تعاون سري مع دول عربية

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس

(أ ف ب):

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأربعاء، أن هناك تعاونا على مختلف المستويات مع الدول العربية التي لا يوجد بينها وبين إسرائيل اتفاقيات سلام، موضحا أن هذه الاتصالات تجري بصورة غير معلنة، وهي أوسع نطاقا من تلك التي جرت في أي حقبة سابقة من تاريخ إسرائيل.

جاء كلام نتانياهو خلال حفل أقيم بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الجديدة في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في مدينة القدس، مشيرا فيه إلى نجاح إسرائيل في توسيع علاقاتها الدولية، خصوصا مع دول أمريكا اللاتينية، وإلى انفراج في العلاقات العربية الاسرائيلية .

وقال نتانياهو: "نحن نشرب الأنخاب ونستبق العيد للاحتفال بنجاحنا" مشيرا إلى دخول إسرائيل الى "ساحات جديدة، الى كتلة الدول العربية" معتبرا أن "التعاون الذي يحدث معها أمر لم يسبق حدوثه بالفعل في تاريخنا، حتى عندما كنا نبرم الاتفاقيات مع الدول التي اقمنا معها علاقات سلام".

وأضاف : "ان هناك تعاونا بطرق مختلفة وعلى مختلف المستويات مع الدول العربية، لكنه ليس في مرحلة الظهور العلني بعد" قبل أن يوضح أن هذه "الأمور الحاصلة بصورة غير معلنة هي أوسع نطاقا الى حد كبير من اي حقبة مضت على تاريخ دولة إسرائيل".

واعتبر أن ما يحدث مع الدول العربية "يعتبر تغيرا كبيرا، مع إن الفلسطينيين، وللأسف الشديد لم يعدلوا بعد من شروطهم للتوصل الى تسوية سياسية، وهذه الشروط غير مقبولة بالنسبة لقسم كبير من الجمهور الإسرائيلي" - على حد تعبيره.

وهي المرة الأولى التي يشير فيها نتانياهو بوضوح إلى علاقات وتعاون سري مع الدول العربية.

هذا المحتوى من

AFP

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