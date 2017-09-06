محافظة الجيزة: ضبط 100 سيارة سرفيس مخالفة للتعريفة

الجيزة – (أ ش أ):

ضبطت محافظة الجيزة بالإشتراك مع الجهاز التنفيذي لمشروع النقل الجماعي 100 سيارة أجرة مخالفة للتعريفة المحددة وخطوط السير التي وضعتها المحافظة، وتم تغريمهم 378 ألف جنيه.

ووجه اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، مشروع النقل الجماعي بالاستمرار في تنفيذ الحملات المفاجئة على الشوارع والمواقف لضبط السيارات المخالفة للتعريفات المحددة واستغلال المواطنين.