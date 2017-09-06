الحكومة توافق على إسناد تنمية منطقة "رأس فنار" إلى الهيئة العامة للبترول

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 2169 م2 بناحية بساتين بركات ـ الطحاوية ـ مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية، لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة مدرسة تعليم أساسي.

كما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية المبنى الجديد (أ) بمستشفى دار السلام العام (هرمل سابقاً) التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة، على أن يتم تخصيصه لعلاج مرضى الأورام، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات المبنى الانشائية ودرجة التجهيزات الطبية به، وهو ما سيسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة مرضى الأورام.

كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على إسناد منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، واستمرار عمليات إنتاج الزيت والغاز من المنطقة تحت إشراف ومسئولية الهيئة، لحين الانتهاء من الإجراءات التشريعية لاستصدار قانون خاص بالمنطقة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخامات البترولية وحاجة السوق المحلي لضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية لأغراض التنمية.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزراية المنعقدة بتاريخ 20/8/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد 30 مشروعاً.