سكرتير نقابة الإعلاميين: تعديل طفيف على ميثاق الشرف الإعلامي.. وإقراره الاجتماع المقبل

كتبت هاجر حسني:

قال محجوب سعدة، سكرتير عام نقابة الإعلاميين، إن النقابة أجرت تعديلا طفيفا على مشروع ميثاق الشرف الإعلامي، عقب الحوار المجتمعي الذي أجرته النقابة الشهر الماضي، مضيفًا أن التعديل تمثل في إضافة كلمة "المواقع الإليكترونية" للبنود التي تحتوي على كلمات وسائل الإعلام المسوعة والمرئية.

وأشار سعدة في تصريحات لمصراوي، إلى أن النقابة ستعقد اجتماعًا لمجلسها لإقرار النسخة النهائية من الميثاق ومن المرجح أن يكون هذا الاجتماع الأسبوع القادم.

كانت النقابة عرضت مشروع ميثاق الشرف الإعلامي للحوار المجتمعي الشهر الماضي، وحضر الحوار عدد من الإعلاميين.

وينقسم مشروع الميثاق إلى مبادئ عامة وواجبات، وينص على احترام الأديان والالتزام باحترام تراث الوطن وهويته وعدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة واحترام الكرامة الإنسانية وتجنب التأثير على الرأي العام فيما يخص القضايا المعروضة أمام القضاء، مع حق الإعلامي في إنهاء تعاقده مع المؤسسة الإعلامية حال تغيير سياستها مع حصوله على كافة حقوقه المادية.