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رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي عقب اجتماع الحكومة

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي عقب اجتماع

03:57 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي عقب اجتماع الحكومة

كتب - محمد غايات:
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، طارق عامر محافظ البنك المركزي، عقب انتهاء اجتماع الحكومة.

كان البنك المركزي أعلن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية أغسطس 2017، إلى 36.1 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار في نهاية يوليو 2017، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.

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