"مصر للطيران": تسيير 28 رحلة لإعادة الحجاج من مطار جدة.. اليوم وغدًا
"مصر للطيران": تسيير 28 رحلة لإعادة الحجاج من مطار جدة.. اليوم وغدًا
03:50 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
كتب- طه عبيد:
بدأت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، أولى رحلات الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد ختام موسم الحج.
وأعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تسير اليوم 12 رحلة قادمة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مطار القاهرة الدولي، لنقل ما يقرب من 3000 حاجًا من حجاج السياحة والأفراد والتضامن والترانزيت، بالإضافة إلى الرحلات الخاصة.
وأضاف في بيان اليوم، أنه من المقرر أن تسير الشركة غدًا الخميس، 16 رحلة من جدة إلى القاهرة، وعلى متنها 3500 حاجًا من حجاج القرعة والتضامن والترانزيت والرحلات الخاصة وحجاج السياحة، بإجمالي 28 رحلة تنقل 6500 حاجًا على مدار اليومين.
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