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ضبط مسلح بعد قيامه بسرقة سيدة بالإكراه بمحيط محطة سكك حديد الجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط مسلح بعد قيامه بسرقة سيدة بالإكراه بمحيط محطة سكك حديد الجيزة

04:24 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

ضبط مسلح بعد قيامه بسرقة سيدة بالإكراه بمحيط محطة سكك حديد الجيزة

ضبط مسلح بعد قيامه بسرقة سيدة بالإكراه

كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، القبض على مسلح حال قيامه بسرقة سيدة بالإكراه بمحيط محطة سكك حديد الجيزة.

كانت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد الجيزة، قد تمكنت من ضبط المتهم، 25 سنة عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، حال استقلاله دراجة نارية، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم محلي الصنع، و 5 طلقات خرطوش من ذات العيار، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، و5 هواتف محمولة؛ على إثر استغاثة إحدى السيدات، بعد قيامه بسرقة الحقيبة الخاصة بها أثناء استقلالها مركبة (توك توك) بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للسلاح الناري والطلقات والسلاح الأبيض بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه، والهواتف المحمولة من متحصلات سرقات المواطنين بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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