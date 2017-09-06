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ضبط شخصين وبحوزتهما 9 آلاف قرص مخدر قبل ترويجهم بحلوان

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مصراوي Masrawy

ضبط شخصين وبحوزتهما 9 آلاف قرص مخدر قبل ترويجهم بحلوان

04:16 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

ضبط شخصين وبحوزتهما 9 آلاف قرص مخدر قبل ترويجهم بحلوان

ارشيفية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، وبحوزتهما 9 آلاف قرص مخدر، قبل ترويجهم بحلوان.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بمديرية أمن القاهرة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من "أسامة.ل"، 45 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، مسجل خطر سرقات عامة، سبق اتهامه في 17 قضية متنوعة، و"عمرو.ع"، 46 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان، سبق اتهامه في 4 قضايا متنوعة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذان من دائرة قسم شرطة حلوان، سوقا لتجارتهما غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم (هـ س ط 235) ملك وقيادة الثاني بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما 9 آلاف قرص مخدر وألف و260 جنيها.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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