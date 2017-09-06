بالصور- الصدفة تقود لانتشال أول ضحايا العقار المنهار بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

كشف محمود زكي، سائق لودر تابع لإدارة الكوارث والأزمات بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل انتشال أول ضحايا حادث انهيار عقار محرم بك في الإسكندرية، اليوم الأربعاء.

وقال السائق لـ"مصراوي": "فور وصولنا بدأنا في رفع الأنقاض التي أغلقت حدود الشارع وصولًا لإزالة السيارات المتضررة من الانهيار لفتح مجال أفضل لدخول قوات الحماية المدنية."

وأضاف: "أثناء متابعة العمل لرفع الأنقاض فوجئت بظهور يد بشرية بين ما يتم رفع في جرافة اللودر، وذلك قبل لحظات من نقلها لسيارات النقل المتواجدة بمحيط الحادث".

وتابع، فور ظهور الجثمان بين الأنقاض داخل جرافة اللودر تعالت صيحات رجال الحماية المدنية لوقف العمل حيث لم يكن في الحسبان وجود أشخاص في نطاق الحدود الخارجية للعقار، إلا أن ذلك جعل قوات الإنقاذ تتعامل مع الموقف بشكل أكثر حرصًا تحسبًا لوجود أشخاص آخرين في نفس المكان.

وأشار إلى أنه بعد انتشال الجثمان تبين أنه لسيدة عرف لاحقا أنها تدعى "نجوى محمود"، 54 عامًا تصادف مرورها أسفل العقار وقت انهياره، مبينًا أن جسدها لم يتعرض للأذى نتيجة الجرف وتم نقلها في سيارة إسعاف إلى مشرحة كوم الدكة.

وانهار عقار قديم مكون من 5 طوابق رقم 71 شارع المعز مع شارع أمين الرافعي بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شخص وجاري البحث عن مفقودين اثنين تحت الأنقاض.