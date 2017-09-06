بحث إنشاء مستشفى للحروق بالقناطر وأخرى للطوارئ بقليوب
بحث إنشاء مستشفى للحروق بالقناطر وأخرى للطوارئ بقليوب
04:28 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
محمود عشماوي محافظ القليوبية
القليوبية - أسامه علاء الدين:
عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أمجد الصغير مندوب أمير حاكم الشارقة، وحمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، لاستكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى الحروق والسموم بمدينة القناطر الخيرية، والتي سيتم إنشائها طبقًا للمواصفات العالمية، بتكلفة تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، ومستشفى أخرى للطوارئ والحوادث بقليوب، لتخدم الطريق الزراعي بالكامل بتكلفة تقديرية 200 مليون جنيه.
وأضاف عشماوي، أنه جرى الانتهاء من جميع الرسومات الهندسية لمستشفى الحروق والرسوم، وسيتم البدء في أعمال الإنشاء في أقرب وقت ممكن.
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