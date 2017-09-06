القبض على عاطل بحيازته 250 جرام "هيروين" وسيارة مسروقة بالشرقية
القبض على عاطل بحيازته 250 جرام "هيروين" وسيارة مسروقة بالشرقية
04:27 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
الشرقية – فاطمة الديب:
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل؛ بحيازته كمية من مُخدر "الهيروين" وسيارة مسروقة بدائرة المركز.
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "سليمان. م. ك. أ" 36 عامًا، عاطل، مُقيم بقرية "أبو سمران" التابعة لمركز بلبيس، حال استقلاله سيارة "هيونداي" بدون لوحات معدنية.
وألقي القبض على المتهم وبحيازته بندقية خرطوش، و4 طلقات لذات العيار، و250 جرام من مسحوق "الهيروين" المخدر، وتبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات وسلاح"، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها في المحضر رقم 67 أحوال قسم النزهة بتاريخ 13 أغسطس 2011، حيث كانت تحمل لوحات رقم 191960 "ملاكي القاهرة".
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المُخدرات بقصد الاتجار، وأنه قام بشراء السيارة رغم علمه أنها مسروقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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