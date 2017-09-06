محافظ قنا يجتمع بأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا بأعضاء مجلس إدارة منطقتي " كلاحين قفط" و"هو" الصناعيتين بمركز نجع حمادي، بحضور السكرتير العام المساعد، وممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار بقنا، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تجري بالمنطقتين وبحث طرق تنميتها.

وقال الهجان إن مجلس الأدارة وافق خلال جلسته على تخصيص مساحة 5000 متر مربع، لعمل توسعة لمصنع المخلص للأدوات الكهربائية بمنطقة كلاحين قفط الصناعية، لإنتاج لمبات الليد الموفرة للطاقة، بالتعاون مع شركة "شاينج ستار" العالمية الصينية.

كما وافق المجلس على الطلبات المقدمة من بعض المستثمرين والخاصة بتغيير نشاط المؤسسات التابعة لهم وتعديل النمط القانوني لملكية المنشأة من فردي إلى نظام شركات.

وأصدر تعليماته إلى مديري المناطق الصناعية بضرورة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تجري بالمنطقتين والعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وابتكار طرق غير تقليدية لجذبهم، موجهًا الشركات التي تقوم بأعمال البنية التحتية بسرعة إنهاء الأعمال المنوطة بها وتكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل لإنجازها في أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات الأساسية بالمنطقتين الصناعيتين.