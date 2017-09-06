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ربة منزل تنهي حياتها بتناول السم في المنوفية

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مصراوي Masrawy

ربة منزل تنهي حياتها بتناول السم في المنوفية

04:12 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

ربة منزل تنهي حياتها بتناول السم في المنوفية

تعبيرية

المنوفية - مروة فاضل:

انهت ربة منزل، لم تتجاوز العشرين من العمر، حياتها، بتناول السم، بسبب خلافات زوجية بمركز منوف بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من قسم شرطة منوف بوفاة "ش. ج. ف. ح. م" 18 عامًا، ربة منزل، ومقيمة مدينة منوف نتيجة إصابتها بحالة تسمم.

وبسؤال والدها، اتهم زوجها "م. ع. ص" 22 عامًا، عاطل، بالتسبب في وفاة نجلته بسبب خلافات زوجية على المعيشة، تناولت على إثرها مادة سامة أحدثت إصابتها التي أودت بحياتها.

وألقت وحدة مباحث القسم، القبض على زوج المتوفية، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وأفاد بأن زوجته تناولت مادة سامة لخلافات بينهما.

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