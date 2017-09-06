أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال بالغربية لـ5 نوفمبر المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال بالغربية لـ5 نوفمبر المقبل

04:05 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال بالغربية لـ5 نوفمبر المقبل

محكمة طنطا

الغربية – مروة شاهين:

أصدر المستشار سامي بريك، رئيس الدائرة الأولى لمحكمة جنايات طنطا، وعضوية المستشار أشرف جمال وأمانة سر هيثم علواني، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية الاتجار وبيع الأطفال لجلسة 5 نوفمبر المقبل، مع ضبط وإحضار باقي المتهمين.

وطالب محامو الدفاع عن المتهمين من رئيس هيئة المحكمة، بضرورة بطلان تحريات المباحث، وتلفيق كافة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم، لافتين خلال مرافعاتهم المقدمة عبر مذكرة رسمية، إلى أن الضابط المشرف على تحريات الواقعة بقسم أول المحلة، استبعد من منصبه بسبب مخالفات إدارية واستغلال نفوذ سلطته.

تعود أحداث الواقعة عندما أحال المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، الذي قرر إحالة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح بمدينة المحلة إلى محكمة الجنايات بطنطا.

ومن أبرز المتهمين في القضية، فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و6 أطباء وهم "علي. ت"، طبيب نساء وتوليد، و"هشام. ف"، طبيب مسالك بولية، و"نيازي. م"، و"فايزة. م" و"إيناس. م" أخصائيين في جراحة العامة ومجال النساء والتوليد.

وأمرت النيابة العامة بتسليم أطفال ثلاثة ضمن القضية إلى الزوجين "سمية. ن" و"عمرو. م" لرعايتهم بدلًا من إيداعهم أحد دور الأيتام.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن التحريات الأمنية ذكرت تورط المتهم الأول والمتهم الثاني في عمليات بيع الأطفال، بينما أيدت أن باقي الأطباء المتهمين حسني النية وليسوا متورطين بصورة كاملة في ارتكاب وقائع بيع الأطفال فعليا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال بالغربية

    أخبار

  • إزالة 15 حالة تعدّ بالبناء على أراضٍ زراعية بالغربية

    أخبار

  • بالصور.. حدائق ومنتزهات الغربية "زحمة" في رابع أيام العيد

    أخبار

  • ضبط 2 طن ملح و189 عبوة أغذية أطفال فاسدة في الغربية

    أخبار

إعلان

2807661a7a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة