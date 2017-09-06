أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على عاطل بحيازته 60 كيلو "بانجو" في الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على عاطل بحيازته 60 كيلو "بانجو" في الشرقية

04:04 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

ضبط عاطل بحيازته 60 كيلو بانجو

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز منشأة أبو عمر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل؛ ضُبط بحيازته كمية من نبات "البانجو" المُخدر قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "بهاء. م. م. ع. ح" 30 عامًا، عاطل، مُقيم بالدقهلية، حال استقلاله السيارة رقم 2318 "د هـ ع" ماركة "شيفروليه" ربع نقل، وبحيازته 18 لفافة من نبات "البانجو" المُخدر تزن حوالي 60 كيلو جرام.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ عليه والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عاطل بطالبة ثانوي وسرقها بالإكراه في بني سويف

    أخبار

  • القبض على عاطل اختطف سلسلة ذهبية من سيدة في سوهاج

    أخبار

  • مسببا له 30 طعنة.. عاطل يصيب مُسن بـ"مطواه" لسرقة 50 جنيها بالغربية

    أخبار

  • نيابة الإسماعيلية: إجراء تحليل لعميد الشرطة المتهم بحيازة مخدرات

    أخبار

إعلان

fe37acd23f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد

القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد

حبس شاب تحرش بفتاة جامعية في الشرقية

حبس شاب تحرش بفتاة جامعية في الشرقية