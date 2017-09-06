القبض على عاطل بحيازته 60 كيلو "بانجو" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز منشأة أبو عمر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل؛ ضُبط بحيازته كمية من نبات "البانجو" المُخدر قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "بهاء. م. م. ع. ح" 30 عامًا، عاطل، مُقيم بالدقهلية، حال استقلاله السيارة رقم 2318 "د هـ ع" ماركة "شيفروليه" ربع نقل، وبحيازته 18 لفافة من نبات "البانجو" المُخدر تزن حوالي 60 كيلو جرام.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ عليه والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.