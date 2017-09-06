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براءة 22 متهما من الانضمام إلى جماعة الإخوان في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

براءة 22 متهما من الانضمام إلى جماعة الإخوان في الإسماعيلية

03:59 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

براءة 22 متهما من الانضمام إلى جماعة الإخوان في الإسماعيلية

تعبيرية

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم عبدالمنعم دسوقي، ووائل شعبان حافظ، بأمانة سر هيثم عمران، ومحمد كيلاني، ومحمد عبدالستار، اليوم الأربعاء، ببراءة 22 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان بالإسماعيلية من تهمة الانضمام لجماعة إرهابية محظورة.

وأحالت النيابة العامة كلًا من المتهمين "صبري خلف الله، ومحمد طه أحمد، وعلي محمد محمد، وعلاء الدين خليفة، وياسر السيد أحمد، وكريم مختار رجب، وأحمد إبراهيم رجب، ومحمد علاء جمال الدين، ومحمد سامي أحمد، ومحمد جمال عبداللاه، وهشام أحمد صالح، وعبدالمنعم حسن إبراهيم، ومحمد عادل حسن، ورقية سعيد محمد، وسليمان إبراهيم، وإسلام إبراهيم وحسام محمود، والحسيني محمد حسن، وعبدالرحمن محمود، وأحمد حسين إبراهيم، وأحمد محمد محمود، ومحمد إبراهيم محمد" في القضية رقم 510 لسنة 2014 إلى محكمة جنايات ثان الإسماعيلية، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة.

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مصراوي Masrawy

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