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جامعة بني سويف تحصد المركز الأول محليا في تصنيف "التايمز"

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مصراوي Masrawy

جامعة بني سويف تحصد المركز الأول محليا في تصنيف "التايمز"

03:59 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

جامعة بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تقرير تصنيف التايمز للتعليم العالي التجريبي الإقليمي لأفضل جامعات العالم.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الترتيب جاء على الرغم من أن جامعة بني سويف، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، حيث استقلت عن جامعة القاهرة حديثًا بموجب القرار الجمهوري رقم (84) لسنة 2005 وبدأ العمل الفعلي في مجال البحث العلمي منذ عام 2011، ما يجعل هذا التصنيف يعد بمثابة حافزًا على الاستمرار في دعم منظومة البحث العلمي والأبحاث العلمية، والاستزادة من فتح قنوات تعاون علمية مع جامعات إقليمية حتى يرتقي البحث العلمي في الجامعة لأعلى مستوى.

وأضاف "عبد الحليم" قائلًا: "يُعتبر هذا التقرير من أكثر التقارير العالمية مصداقية وأكاديمية في ترتيبه لأفضل الجامعات المرموقة بشكل سنوي، ويعتمد هذا التصنيف بدرجة كبيرة على جودة الأبحاث وليس الكم وعدد الاستشهاد بها مستعينة بمعايير حديثه مستمدة من أداة حديثة تسمى الـ" SciVal".

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