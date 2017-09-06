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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

التحرير

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.2 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 701.6 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 765.8 مليون جنيه.

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وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليبلغ مستوى 13317.89 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم "إيجى إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63 ليبلغ مستوى 687.23 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 0.42% ليبلغ مستوى 1557.49 نقطة.

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التحرير

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