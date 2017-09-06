مساعد محافظ كفر الشيخ لسكان العشوائيات: الإخلاء مقابل وحدة مميزة

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تفقد المهندس علي عبد الستار، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة وسط ورئيس المركز والمدينة، اليوم الأربعاء، منطقة فؤاد العشوائية البحرية للوقوف على أخر تطورات المفاوضات مع ساكني تلك المنطقة العشوائية وتسليمهم الوحدات السكنية مقابل الخروج من مواقعهم.

وأكد مساعد المحافظ أنه تم الاتفاق مع 11 أسرة جديدة على الإخلاء من المنطقة العشوائية، وجاري استكمال المفاوضات مع باقي السكان، لافتًا إلى أنه في خدمتهم دائمًا، وسيعمل على حل مشاكلهم، وأن مكتبه مفتوح لهم في أي وقت لمن يرغب في الإخلاء وتسليمه وحدة سكنية مناسبة.

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الجدير بالذكر أن الوحدة المحلية بكفر الشيخ نفذت قرار إزالة لعدد 28 منزلاً عشوائياً في تلك المنطقة، خلال الشهر الماضي وجاري العمل على إزالة ما يتم إخلاؤه خلال الأيام القادمة.