الصحة: ضخ 859 ألف «فيال» من عقار «البنسلين» في الصيدليات

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أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، توفير وضخ 859 ألفا و380 "فيال" من الأصناف المختلفة لعقار "البنسلين" طويل المفعول المستخدم كمضاد للالتهابات في سوق الدواء والصيدليات، من خلال كافة فروع شركات الدواء المصرية.

وقالت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الدكتورة رشا زيادة، إن أصناف "البنسلين" المتوافرة هي 124 ألف "فيال" من عقار "ديورابين"، و2436 "فيال" من عقار "ديبوبين" من الشركة المصرية، و571 ألفا و158 "فيال" من عقار "ديبوبين" من شركة المهن الطبية بجانب 1786 "فيال" من عقار "بينستارد" المستورد من الشركة المصرية.

وأكدت رشا زيادة، استيراد كميات أخرى من نفس العقار السابق خلال الشهر الجاري، لافتة إلى أنه جاري توزيع 160 ألف "فيال" من شركة النيل للأدوية بداية من اليوم.

وأضافت أنه تم توزيع 277 ألفا و940 عبوة من عقار "الأسبرين بروتكت" والمستخدم لحماية القلب من التجلطات بالسوق المحلي للدواء خلال الأسبوع الماضي، كما أنه جاري إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن كمية 2 مليون و722 ألف عبوة لطرحها في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وأشارت إلى أن هذا العقار كان به نقص في الأسواق خلال الفترة الماضية بسبب إجراءات الشحن والتخليص الجمركي، حيث تم الانتهاء من هذه المعوقات.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، أن الوزارة ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي تراقب وترصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، لافتا إلى أنه عند حدوث نقص في الدواء يتم العمل على محورين الأول إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.

وأشار مجاهد، إلى وجود خط ساخن لتلقي الشكاوى خاص بقطاع شئون الصيدلة وهو (25354150)، وآخر خاص بالشركة المصرية للأدوية وهو (1668).

في سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قرار اللجنة المتخصصة بتداول عقار "الأنسولين" 100 وحدة، بدلا من "الأنسولين" 40 وحدة عن طريق مستشفيات الوزارة أو التأمين الصحي في حالة التغطية التأمينية دون أن يتحمل المريض أي تكلفة، يأتي ذلك تماشيا مع التوجه العالمي بوقف "الأنسولين" 40 وحدة؛ لتجنب الآثار العكسية الناتجة عن وجود تركيزين من "الأنسولين" واستخدام تركيز واحد وهو "الأنسولين" 100 وحدة، مشيرا إلى توافر العقار بكميات كبيرة وتكفي احتياجات مرضى السكر.