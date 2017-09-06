بسبب أشعة سونار .. علقة ساخنة لـ 3 أطباء بمستشفى بنها الجامعى

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تعدى أقارب مريضة بالضرب والسب على 3 أطباء بقسم الأشعة بمستشفي بنها الجامعي، اليوم الأربعاء، لرغبتهم في إجراء أشعة "سونار" لها لكن الأطباء فضلوا عمل أشعة عاجلة لطفل مصابا في حادث مما تسبب فى استياء المرافقين للمريضة .

من جانبه أكد الدكتور يسري السعيد، مدير عام مستشفيات جامعة بنها، أنه تم تحرير محضر بواقعة تعدي اهالي المريضة علي الأطباء بقسم الأشعة.

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وطالب "السعيد" المواطنين بضبط النفس، خاصة وأن المستشفي تستقبل يوميا أكثر من 1200 حالة وتقدم لهم خدمة جيدة وفي حالة الشكاوي يتم التوجه الي الإدارة وسيتم حلها فورا .