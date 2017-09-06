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البدرى فرغلي: رفع 3 قضايا ضد وزيرة التضامن لانتهاكها حقوق أصحاب المعاشات

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البدرى فرغلي: رفع 3 قضايا ضد وزيرة التضامن لانتهاكها حقوق أصحاب المعاشات البدرى فرغلي: رفع 3 قضايا ضد وزيرة التضامن لانتهاكها حقوق أصحاب المعاشات

التحرير

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أكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن الاتحاد سيعقد اجتماعًا طارئًا مع الجمعية العمومية، وذلك يوم 19 سبتمبر الجارى، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لعدم تنفيذها لحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن أصحاب المعشات المبكرة، وأيضًا رفع دعوة قضائية مرفق بها التصريحات الإعلامية  للوزيرة حول صرف المعاشات أول أيام عيد الأضحى المبارك وهو ما لم يحدث. 

وأوضح "الفرغلي" في تصريحات لـ"التحرير" أنه تم رفع ضية ثالثة لرفضها تعميم حكم المحكمة الدستورية بشأن استعاداة 80% من علاوات اجتماعية نُزعت من كل صاحب معاش، مشيرًا إلى أن الوزيره أصبحت فوق القانون والدستور وهناك من يحميها ويحصنها. 

وتابع أن وزيرة التضامن رفعت درجة الاحتقان داخل المجتمع، وذلك لاستغلالها الأوضاع السياسية في البلاد، وهو ما يتيح لها انتهاك حقوق أصحاب المعاشات، وهو ما لم يفعله أحد في تاريخ دون محاسبة.

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وأشار رئيس الاتحاد إلى أن هناك محاضر تم تحريرها بأقسام الشرطة المختلفة بالمحافظات ضد الوزيرة، وذلك لعدم صرف المعاشات قبل العيد بيوم كما صرحت الوزيره أو حتى أثناء العيد عن طريق الصراف الآلي، منوهًا إلى أنه تم الصرف فقط لنحو 300 ألف من أصحاب المعاشات الذين يصرفون معاشاتهم في الأول من كل شهر، لافتًا إلى أن هناك 9 ملايين من أصحاب المعاشات لم يصرفوا، وهو ما يعد تضليلًا للرأي العام.

واختتم "فرغلي" بالقول: إن "المرحلة القادمة صعبة للغاية، وتشكل أزمة بل كارثة، إذا لم يتدخل رئيس الجمهوريه لوقف ما نتعرض له، حيث أننا على أبواب استحقاقات سياسية، وليس من المقبول أن يتسبب أي مسئول فى إحداث حالة من الاحتقان لدى الرأي العام". 

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التحرير

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