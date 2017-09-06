رئيس «دينية النواب»: حوار موسع لتجديد الخطاب الديني بحضور مؤسسات الدولة

التحرير

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أكد النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد البرلماني الثالث الذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، سيشهد الدعوة لحوار موسع بين مؤسسات الدولة تحت قبة البرلمان لتجديد الخطاب الديني، بالتوازي مع تدفق حزمة قوانين تركز علي "التسامح الديني" ونبذ التعصب خلال دور الانعقاد النيابي الجديد.

وأضاف العبد لـ"للتحرير" أن المؤتمر البرلماني سيكون ضخم وسنتواصل مع الأزهر والكنيسة ومختلف وزارات الحكومة المعنية، وأن الهدف من هذا المؤتمر سيكون الخروج من ساحة الكلام النظري إلى أرض التطبيق الفعلي، وأن اللجنة الدينية بالبرلمان سيكون لها دور فعال في حصار الإرهاب الأعمي، وتنفيذ التوصيات التي لطالما أكد عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بخصوص تجديد وتطوير الخطاب الديني.

وحول ما إذا كان القانون الذي يعده الأزهر حول "عدم الكراهية" قد وصل إلى البرلمان، قال العبد إنه حتى الآن لم تتسلم اللجنة الدينية القانون، وإنما التوجه الحالي داخل اللجنة وأعضائها هو تمرير القانون، أو إدخال تعديلات معينة عليه ثم الموافقة عليه، وأنه بشكل شخصي وبصفته الرسمية كرئيس للجنة الدينية يوافق كل مايسير في اتجاه صبغ المجتمع بالتسامح ومحاربة الكراهية.

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وأشار إلى أن عدة قوانين على رأسها تنظيم الفتوى الذي انتهت منه اللجنة على رأس القوانين المنتظر تمريرها مع انعقاد البرلمان وعودته من عطلته الحالية الفاصلة بين دوري الانعقاد الثاني والثالث.

وقال إن نشر الوسطية والاعتدال سيكون الشغل الشاغل لنواب اللجنة الدينية، وأنهم لن يدخروا جهد في ذلك، وستكون ضربة البداية مع المؤتمر الموسع الذي سيتم التواصل فيه مع الجميع من أجل إنجاحه، والخروج منه بتوصيات هامة يتم تفعيلها.