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"مستقبل وطن" يستنكر قتل مسلمي بورما: وصمة عار للمجتمع الدولي

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"مستقبل وطن" يستنكر قتل مسلمي بورما: وصمة عار للمجتمع الدولي "مستقبل وطن" يستنكر قتل مسلمي بورما: وصمة عار للمجتمع الدولي

التحرير

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أدان الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، صمت المجتمع الدولي ضد الانتهاكات الوحشية والمجازر البشعة التي تحدث تجاه الأقلية المسلمة "الروهينجا"على أيدي الأغلبية البوذية بـ"بورما".

وقال "أبو حتة" اليوم اﻷربعاء: إن :هذا الصمت المخزي تجاه القتل والذبح والتدمير وقطع الرؤس ونزوح الآلاف من المواطنين من بلادهم جراء تلك الأعمال على مختلف عرقهم ودينهم، سيظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي بأثره،وستلاحقهم على مدار التاريخ.

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ولفت عضو الهيئة العليا، إلى أن مايحدث في بورما يتنافى مع كل القيم الأخلاقية، ويعد انتهاكًا لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية، ويستلزم إحالة كل المشاركين فيها والمسئولين عنها إلى محاكمات دولية عادلة عاجلة.

وشدد على ضرورة تحمل المجتمع مسئوليته والقيام بمهامه وسرعة التدخل لوقف تلك المجازر فورًا وحماية المواطنين العُزل، متسائلًا: "أين المنظمات الحقوقية الدولية تجاه مايحدث؟ ولماذا لاتتحرك ضد كارثة حقيقية مكتملة الأركان، ولماذا لم تصدر تقاريرها للشجب والإدانة، وتحمل المجتمع الدولي مسئوليته، في حين أنها تثير ضجة حقيقية وتعلن انحيازها لتفاهات وأمور أبسط من ذلك بكثير".

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التحرير

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