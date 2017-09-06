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نائب دار السلام: مصر تمتلك كل المقومات لتحقيق تنمية مستدامة

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نائب دار السلام: مصر تمتلك كل المقومات لتحقيق تنمية مستدامة نائب دار السلام: مصر تمتلك كل المقومات لتحقيق تنمية مستدامة

التحرير

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أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام، أن هناك دور قوي لكل برلمانات العالم في تشجيع التنمية المستدامة في محاربة الفقر والبطالة وإحداث تنمية مستدامة بالتعليم والصحة والصناعة والثروات المعدنية، وذلك دون الإخلال بحقوق الأجيال القادمة من هذة الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن تمتلك كل المقومات لتحقيق تنمية مستدامة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد العزيز، خلال المنتدي البرلماني العالمي للتنمية المستدامة المنعقد بإندونيسيا، أن مصر تمتلك الكثير من الثروات البشرية والطبيعية وإدارة تلك الثروات بخطة تنمية مستدامة لتحقيق خطة 2030، لضمان الشمولية في جميع المجالات، وذلك من خلال إدارة محترفة ومتخصصة بكل وزارة معنية.

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وأكد نائب "المصريين الأحرار" أن العالم كله ينظر إلينا الآن وينتظر ويترقب عودة مصر وتبوئها مكانها الطبيعي كقوة اقتصادية عالمية وإقليمية يحترمها الجميع، ولاسيما بأن ما يجري داخل مصر من بناء وتأسيس دولة جديدة وقوية في جميع المجالات رغم كل التحديات الدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح ، صاحب الرؤية الواضحة، مشيرا إلى أن ما يقوم به الرئيس السيسي من جهود غير مسبوقة ومتابعة ثاقبة في كل مجالات الاقتصاد المختلفة دون النظر إلى الخلف، يراه العالم ويراقبه وهذا ما شعرنا به كأعضاء.

وأضاف أن مشاركة البرلمانيين سوف يدعم ويعزز جهود نجاح هذا المنتدي بدفع التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأهلية بالدول المشاركة، مؤكدًا أن أهم أهداف التنمية المستدامة التي ركز عليها المنتدي الأول بإندونيسيا نبذ وإنهاء العنف ومحاربة الفساد ومواجهة تحديات تغير المناخ وتشجيع نظام الإدارة التشاركي لمعالجة التحديات العالميه المعقدة.

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التحرير

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