محافظ المنيا يبحث طلبات إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

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عقد عصام البديوى, محافظ المنيا، اليوم الأربعاء ،اجتماع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة ، لإنهاء إجراءات التقنين لحالات التعدي على أملاك الدولة لجميع جهات الولاية داخل نطاق المحافظة , وذلك بحضور اللواء نبيل منصور, السكرتير العام للمحافظة, رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز التسع, وعدد من المعنيين بهذا الشأن .



بحث المحافظ عددًا من الطلبات المقدمة من قبل بعض المواطنين لإنهاء إجراءات تقنين الأراضي, كما ناقش عددا من الطلبات لإقامة مشروعات في الأماكن المقترحة بالمحافظة وأسفل الكباري , حيث وجه بسرعة إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة الكائنة بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة / أسيوط غرب المنيا والمخصصة لإقامة مشروع مزارع الرياح غرب النيل ( الطاقة المتجددة ) لصالح وزارة الكهرباء .



وجه البديوي خلال الاجتماع بتشكيل لجنة مكونة من التفتيش المالي والإداري , الشئون القانونية , والتراخيص بمركز بني مزار لفحص موقف إحدى الرخص بشأن تقنين الوضع لأحد المواطنين و إنهاء إجراءات ترخيص سوق مواشي وتقنين أوضاعه وفقاً للقانون .

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استعرض محافظ الأقليم خطة المشروعات القابلة للتنفيذ على أراضى أملاك الدولة خلال ثلاث سنوات عقب مناقشة الضوابط والقوانين ووضع الآليات الحاكمة لتلك المشاريع وعمل متابعة دورية لها والوقوف إلى جانب المستثمر الجاد ومساندته لتحقيق المنفعة العامة للمواطنين , حيث بحث المحافظ القانون 144 لسنة 2017 والخاص بأوضاع أراضى أملاك الدولة وإجراءات تقنينها والتعامل معها وفقاً للقواعد .