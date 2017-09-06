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مبابي: سأعلن أسباب وكواليس رحيلي عن موناكو لاحقًا

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مبابي: سأعلن أسباب وكواليس رحيلي عن موناكو لاحقًا مبابي: سأعلن أسباب وكواليس رحيلي عن موناكو لاحقًا

التحرير

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أكد الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، المنضم حديثًا إلى باريس سان جيرمان، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء، قادما من موناكو، أن قراره المبدئي، كان الاستمرار بصفوف موناكو.

وقال مبابي، في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء: "بأمانة، كان قراري البقاء بصفوف موناكو، وهذا ما أكدته للأندية التي تفاوضت معي عقب نهاية الموسم الماضي".

وأضاف المهاجم الفرنسي الشاب: "ولكن حدث شيء، دفعني لتغيير قراري والإعلان عن رغبتي في الرجيل، وتناقشت في الأمر مع أسرتي ووكيل أعمالي، لتحديد إيجابيات وسلبيات الخطوة القادمة، ثم قررت الانتقال إلى باريس سان جيرمان".

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وتابع صاحب الـ18 عامًا: "باريس لديه مشروع طموح وكبير للغاية، وهنا سأتعلم العديد من الأمور، لاعب الكرة، لديه مسيرة احترافية واحدة، وأتطلع لحصد المزيد من الألقاب".

ورفض كيليان مبابي، الكشف عن سبب تغيير قراره بالبقاء مع موناكو، قائلاً "أحترم فاديم فاسيلييف نائب رئيس النادي، فهو شخصية رائعة، ولكن هذا ليس المكان أو الوقت المناسب للكشف عن تفاصيل أخرى، بل سأعلن عن الأسباب وكواليس ما حدث في وقت لاحق"

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التحرير

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