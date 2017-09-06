إنييستا يكذب رئيس برشلونة

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كشف أندريس إنييستا، قائد برشلونة، حقيقة تفاوض النادي الكتالوني، معه لتجديد تعاقده الذي ينتهي في يونيو 2018.

وعندما وصل إنييستا لمطار برشلونة صباح اليوم الأربعاء، استقبله الصحفيون بالسؤال حول وصوله لاتفاق بتجديد عقده مع برشلونة ليرد بكلمة واحدة "لا".

كان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أكَّد في حوار أمس الثلاثاء، مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، التوصل لاتفاق لتجديد عقد إنييستا.

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وقال بارتوميو: «إنييستا لاعب مهم لنا، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، ولذلك بدأنا في مفاوضات لأجل تمديد عقده مع الفريق، وقد يتم الإعلان الرسمي عن التمديد خلال الأسابيع المقبلة».

وتكرر هذا الأمر في مسألة تجديد عقد ميسي، إذ أعلن النادي الكتالوني التوصل لاتفاق بتجديد عقد ليو في يوليو الماضي قبل أن يخرج جوردي ميستيري، نائب رئيس البلوجرانا، منذ أسابيع يؤكد أن البرغوث لم يوقع على عقده الجديد حتى الآن.