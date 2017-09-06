شقيق القيعي لرئيس الأولمبية: «ابعد عن عش الدبابير»

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علق طارق القيعي، شقيق عدلي القيعي، مدير التسويق الأسبق في النادي الأهلي، على قرار رفض اللجنة الأولمبية المصرية، اعتماد لائحة النادي، التي أقرتها جمعيته العمومية الخاصة، مطالبًا هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، بالابتعاد عن تعصب خالد عبد العزيز وزير الرياضة ضد النادي الأهلي.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، رفضت اعتماد لائحة النادي الأهلي، التي أقرتها جمعيته العمومية الخاصة، وذلك لبطلان الإجراءات ومخالفتها للقانون بإقامتها على يومين في مقرين مختلفين، الجزيرة ومدينة نصر، كما أعلنت اعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة نظام أساسي للأهلي، يتم العمل بها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك وفقًا للقانون.

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وكتب «القيعي» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كلمتين في ودن هشام حطب.. أبعد عن تعصب خالد عبد العزيز وزير الرياضة ضد الأهلي.. أبعد عن عش الدبابير، وعن الأهلي وعن استفزاز 80% من شعب مصر».