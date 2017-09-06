أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

شقيق القيعي لرئيس الأولمبية: «ابعد عن عش الدبابير»

Google+ Print
شقيق القيعي لرئيس الأولمبية: «ابعد عن عش الدبابير» شقيق القيعي لرئيس الأولمبية: «ابعد عن عش الدبابير»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق طارق القيعي، شقيق عدلي القيعي، مدير التسويق الأسبق في النادي الأهلي، على قرار رفض اللجنة الأولمبية المصرية، اعتماد لائحة النادي، التي أقرتها جمعيته العمومية الخاصة، مطالبًا هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، بالابتعاد عن تعصب خالد عبد العزيز وزير الرياضة ضد النادي الأهلي.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، رفضت اعتماد لائحة النادي الأهلي، التي أقرتها جمعيته العمومية الخاصة، وذلك لبطلان الإجراءات ومخالفتها للقانون بإقامتها على يومين في مقرين مختلفين، الجزيرة ومدينة نصر، كما أعلنت اعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة نظام أساسي للأهلي، يتم العمل بها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك وفقًا للقانون.

شاهد أيضا

وكتب «القيعي» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كلمتين في ودن هشام حطب.. أبعد عن تعصب خالد عبد العزيز وزير الرياضة ضد الأهلي.. أبعد عن عش الدبابير، وعن الأهلي وعن استفزاز 80% من شعب ».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017